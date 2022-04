Les Républicains : un quinquennat pour moins que rien

Il est peu dire que le score de Valérie Pécresse (4,78 %) a déçu Les Républicains et fait relativiser la défaite de 2017 lors de laquelle François Fillon pouvait encore se targuer de représenter un cinquième de l’électorat. Certes, comme il y a cinq ans, le parti pourra se dire victime des circonstances et des évènements , et ne s’est déjà pas privé pendant la campagne de déplorer une sorte d’acharnement…