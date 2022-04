Pakistan. Il faut libérer immédiatement huit personnes arrêtées pour des tweets critiques

par Amnesty International

Réagissant à l'arrestation de huit personnes, toutes appréhendées par la police judiciaire fédérale après avoir publié des tweets critiques à l'égard des autorités, Dinushika Dissanayake, directrice des recherches sur l'Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités pakistanaises doivent renoncer à utiliser la draconienne Loi sur la prévention de la cybercriminalité pour punir […]



