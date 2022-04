Russie. Une artiste placée en détention alors que la répression s’abat sur les féministes pacifistes

par Amnesty International

Le tribunal du district de Vassileostrov, à Saint-Pétersbourg, a placé aujourd’hui Alexandra Skotchilenko – une militante qui a remplacé des étiquettes de prix dans un supermarché par des slogans pacifistes – en détention provisoire, alors qu’une vague de répression vise un réseau militant féministe opposé à la guerre, a déclaré Amnesty International mercredi 13 avril. Alexandra Skotchilenko, une […] The post Russie. Une artiste placée en détention alors que la répression s’abat sur les féministes pacifistes appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet