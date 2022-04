Arabie saoudite. Quatre Ouïghour·e·s, dont une adolescente, doivent être expulsés vers la Chine ce soir

par Amnesty International

Amnesty International a reçu des informations crédibles selon lesquelles Buheliqiemu Abula et sa fille adolescente âgée de 13 ans ont dû passer des tests COVID-19 le 13 avril 2022 en vue de préparer leur expulsion vers la Chine. La police leur a dit qu’elles devaient se tenir prêtes à quitter le centre d’expulsion aujourd’hui à 21 h, heure […] The post Arabie saoudite. Quatre Ouïghour·e·s, dont une adolescente, doivent être expulsés vers la Chine ce soir appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet