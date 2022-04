Russie. Il faut libérer les journalistes arrêtés pour avoir couvert de manière critique l’invasion de l’Ukraine

par Amnesty International

Réagissant aux informations selon lesquelles les autorités russes ont arrêté un rédacteur en chef et un fondateur de journaux locaux des républiques russes de l’Altaï et de Khakassie pour avoir publié des contenus critiques à l’égard de la guerre en Ukraine, Marie Struthers, directrice pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale à Amnesty International, a […] The post Russie. Il faut libérer les journalistes arrêtés pour avoir couvert de manière critique l’invasion de l’Ukraine appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet