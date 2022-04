« Deadwood », une série qui nous enseigne l’éthique du « care »

L’éthique du « care » est née il y a 40 ans aux États-Unis, sous la plume d’une psychologue, Carol Gilligan . Cette éthique de l’attention à l’autre, du « prendre soin », a depuis fait l’objet de réflexions dans tous les champs des sciences humaines et sociales : économie, philosophie, sciences politiques ou encore sciences de gestion. Sa résonance avec notre époque de pandémie et de conflit en Europe est malheureusement trop évidente : centrée sur un constat, celui de notre vulnérabilité et, partant,…