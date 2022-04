Mali. Une justice en peine face aux crimes contre les civils dans le centre du pays

par Amnesty International

Le Mali connait depuis 2018 une hausse des crimes de guerre et des violences contre les civils, en particulier dans les régions du Centre (Mopti et Ségou). En dépit des engagements et de l'ouverture d'enquêtes, la justice tarde à être rendue aux victimes et/ou à leurs familles, et l'impunité règne toujours, écrit Amnesty International dans […]



