Israël/TPO. 100e jour de boycott des tribunaux israéliens par des Palestinien·ne·s maintenus en détention administrative

par Amnesty International

Le boycott de 100 jours des tribunaux militaires israéliens par des centaines Palestinien·ne·s maintenus en détention administrative – détenus sans inculpation ni jugement – souligne la nécessité de mettre fin à cette pratique cruelle et injuste qui contribue à maintenir le système d'apartheid israélien à l'égard des Palestinien·ne·s, a déclaré Amnesty International le 11 avril 2022. La quasi-totalité des



