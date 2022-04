Iran. Des détenu·e·s malades qu’on abandonne, sur fond de crise de l’impunité pour les dénis meurtriers d’accès aux soins

par Amnesty International

Les autorités carcérales iraniennes portent atteinte au droit à la vie de manière choquante, en privant délibérément de soins de santé vitaux des détenu·e·s malades, et en refusant d'enquêter sur les morts en détention résultant d'actes illégaux et d'amener les responsables présumés à rendre des comptes, a déclaré Amnesty International mardi 12 avril. Dans un nouveau […]



