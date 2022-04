Serbie : les dix recommandations de RSF aux nouveaux élus pour soutenir la liberté de la presse et la fiabilité l’information

par paulinea

ActualitésA l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat du journaliste Slavko Curuvija, Reporters sans frontières (RSF) appelle les élus aux élections présidentielle et législatives serbes à faire preuve de volontarisme politique en faveur du droit à l’information. L’organisation demande une défense active de la liberté de la presse, un système judiciaire protecteur des journalistes et un cadre législatif et réglementaire garantissant l’indépendance des médias. Ce 11 avril, cela fait 23 ans que l’assassinat du journaliste d’investigation serbe Slavko Curuvija a été commis.



