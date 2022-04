Le Cameroun devrait protéger les prisonniers contre l’épidémie de choléra

par Human Rights Watch

Au moins six détenus de la Prison centrale « New Bell » à Douala, deuxième prison du Cameroun en termes de taille, sont décédés depuis mars en raison de l’épidémie de choléra qui frappe le pays. Due à une infection bactérienne qui cause de graves diarrhées et une déshydratation, cette maladie se transmet généralement par l’eau et peut être fatale si elle n’est pas rapidement traitée. La victime la plus récente est un prisonnier politique de 30 ans, Rodrigue Ndagueho Koufet, qui a succombé au choléra le 7 avril. Selon le ministre de la Santé camerounais, 105 personnes sont décédées des suites de…



