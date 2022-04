Russie : Le gouvernement ferme le bureau de Human Rights Watch

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le siège du ministère russe de la Justice à Moscou, photographié en décembre 2017. © 2017 Reuters/Maxim Shemetov (Berlin, le 8 avril 2022) – Le 8 avril 2022, le ministère russe de la Justice a annulé l'enregistrement de Human Rights Watch en tant qu’organisation autorisée à travailler dans le pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui ; le ministère a également annonce la révocation de l’enregistrement d'Amnesty International et de 13 autres organisations non gouvernementales et fondations étrangères, Human Rights Watch a maintenu un bureau en Russie pendant…



Lire l'article complet