Cameroun. Une personne détenue arbitrairement décède du choléra à Douala, d’autres détenus en danger

par Amnesty International

Au moins six détenus de la prison de New Bell à Douala sont morts du choléra depuis le 18 février. Le dernier en date, Rodrigue Ndagueho Koufet, décédé le 7 avril, était en détention arbitraire depuis septembre 2020 pour avoir manifesté pacifiquement. « Les autorités camerounaises doivent prendre de toute urgence toutes les mesures sanitaires nécessaires pour […] The post Cameroun. Une personne détenue arbitrairement décède du choléra à Douala, d’autres détenus en danger appeared first on Amnesty International. ]]>



