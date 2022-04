Algérie : RSF déplore la fermeture du quotidien Liberté

par lfollea

ActualitésLe quotidien algérien Liberté va officiellement cesser de paraître. Ce journal trentenaire était une référence en matière d’information indépendante et n’a cessé ces dernières années de subir des pressions politiques émanant du plus haut sommet de l’Etat algérien. RSF déplore le sacrifice soudain de ce titre sans raison valable et s’inquiète pour les autres médias du pays.En trente ans d’existence, Liberté était devenu un journal lu, et apprécié aussi bien pour ses articles et reportages de qualité, que pour l’intérêt qu’il portait à l’actualité dans l’Algé



