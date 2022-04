Philippines. Les élections doivent marquer un tournant pour les droits humains

par Amnesty International

Les élections du mois prochain doivent marquer un tournant pour les droits humains aux Philippines, a déclaré Amnesty International le 6 avril 2022, alors qu’elle publie un programme en huit points demandant à tous les candidat·e·s à la présidence de veiller à ce que la protection des droits humains soit au cœur de leurs projets. Après […] The post Philippines. Les élections doivent marquer un tournant pour les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



