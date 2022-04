Maroc. Il faut cesser de poursuivre en justice des défenseur·e·s des droits humains en raison de publications sur les réseaux sociaux

par Amnesty International

Les autorités marocaines ont durci le harcèlement visant les défenseur·e·s et les militant·e·s des droits humains au cours des deux derniers mois : au moins quatre d'entre eux font l'objet d'informations judiciaires et de poursuites pénales liées à des publications sur les réseaux sociaux critiques à l'égard des autorités, a déclaré Amnesty International le 7 avril



