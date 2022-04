Pologne. Il faut abandonner les charges pesant sur une militante accusée d’avoir facilité un avortement

par Amnesty International

Il faut que les charges pesant sur Justyna Wydrzyńska, une défenseure des droits humains qui encourt trois ans d'emprisonnement pour avoir aidé une femme enceinte qui souhaitait avorter en toute sécurité en Pologne, soient abandonnées immédiatement, a déclaré Amnesty International le 7 avril, à la veille du procès qui doit s'ouvrir à Varsovie. En 2020, Justyna



