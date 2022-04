Ukraine. Nouveaux témoignages : les forces russes ont procédé à des exécutions extrajudiciaires de civils constituant des crimes de guerre manifestes

par Amnesty International

Les forces militaires russes ont exécuté de façon extrajudiciaire des personnes civiles en Ukraine, ce qui s'apparente à des crimes de guerre, a déclaré Amnesty International jeudi 7 avril 2022 à l'occasion de la publication de nouveaux témoignages recueillis dans le cadre de ses recherches sur le terrain. Les enquêteurs et enquêtrices de l'équipe Réaction aux



