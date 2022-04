Répression en RD Congo : prison ferme pour 12 militants de la Lucha

par Human Rights Watch

Click to expand Image De gauche à droite : Les membres de Lucha Eric Sankara, Eddy Mupika, Elysé Lwatumba, Joël Kabunga, Dany Dimanja, Paluku Vihamba, Jeanpy Lufungula et Jireh Kabambi comparaissent devant le tribunal militaire lors du verdict de leur procès le 1er avril 2022, Beni, Nord-Kivu, République démocratique du Congo. © 2022 Privé Vendredi dernier, un tribunal militaire de Beni, dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a condamné 12 militants du mouvement citoyen Lucha (Lutte pour le Changement) à un an de prison pour avoir participé à…



Lire l'article complet