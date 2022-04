Qatar. Des agents de sécurité soumis au travail forcé

par Amnesty International

Au Qatar, des agents de sécurité travaillent dans des conditions relevant du travail forcé, notamment dans le cadre de projets liés à la Coupe du monde 2022 de la FIFA, a conclu Amnesty International. Dans un nouveau rapport, intitulé Ils nous prennent pour des machines, l'organisation a recueilli le témoignage de 34 personnes employées, actuellement ou par



