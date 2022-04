À quoi pourrait ressembler une « démocratie réelle » ?

« Gilets jaunes », Grand débat national, Convention citoyenne pour le climat : le mandat présidentiel qui s’achève a été marqué par un mouvement social d’ampleur , revendiquant une démocratie plus directe via le référendum d’initiative citoyenne (RIC), et des réponses institutionnelles au goût d’inachevé.Entre une actualité marquée par la guerre en Ukraine et un débat public monopolisé…