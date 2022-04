Cameroun : deux journalistes et un programme d’Equinoxe suspendus

par assistante Afrique

ActualitésReporters sans frontières (RSF) dénonce une décision infondée et abusive qui porte gravement atteinte à la liberté de la presse dans le pays. Le directeur d’Equinoxe TV Sévérin Tchounkeu, l’une des chaînes privées parmi les plus critiques et les plus populaires du Cameroun, l’un de ses présentateurs vedettes



