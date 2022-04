RSF demande à Meta de s’expliquer sur un bug valorisant la désinformation

par paulinea

ActualitésL’algorithme de Facebook a renforcé la visibilité de publications identifiées comme de la désinformation durant six mois. Reporters sans frontières (RSF) demande des explications publiques et détaillées sur ce dysfonctionnement et ses conséquences.C’est une note interne secrète, rédigée par des ingénieurs de Meta, le pr



Lire l'article complet