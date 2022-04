Inès : « Comment se forme le vent dans le ciel ? »

Le vent, c’est le mouvement d’une masse d’air atmosphérique. Quand on pense vent, on pense déplacement horizontal de l’air : quand il nous souffle dans le nez, on peut avoir du mal à avancer, quand on l’a dans le dos, à vélo, quel bonheur ! Mon premier souvenir de classe d’une explication du vent combinait mouvement vertical et mouvement horizontal, et associait le vent à une différence de température.Le raisonnement était le suivant. En été, au bord de la mer, le jour, le vent souffle de la mer vers la terre, et la nuit, il souffle de la terre vers la mer. Pourquoi ? Parce que le…