Nostalgie réactionnaire et politique : la fabrique d’une mémoire fantasmée

par Emmanuelle Fantin, Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, Sorbonne Université

Corine Dufresne-Deslières, Auxiliaire de recherche, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Katharina Niemeyer, Professor at the Media School, Université du Québec à Montréal (UQAM)