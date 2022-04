Climat : on doit planter des arbres, mais surtout cesser de brûler des combustibles fossiles

par H. Damon Matthews, Professor and Concordia University Research Chair in Climate Science and Sustainability, Concordia University

Amy Luers, Affiliate Professor, Geography, Planning and Environment, Concordia University

Kirsten Zickfeld, Distinguished Professor of Climate Science, Simon Fraser University

Partagez cet article