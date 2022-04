Hongrie : Le verrouillage du pouvoir par le parti majoritaire menace l’Union européenne

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des bulletins de vote sont dépouillés après la fermeture des bureaux de vote lors des élections législatives à Budapest, en Hongrie, le dimanche 3 avril 2022. © 2022 AP Photo/Anna Szilagyi (Budapest) – L’UE devrait réagir rapidement et de manière globale à la grave menace que représente pour l’État de droit et les institutions démocratiques le parti au pouvoir en Hongrie, le Fidesz, qui a remporté un quatrième mandat lors des élections législatives du 3 avril 2022, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. La réaction de l’UE face à l’érosion de la démocratie et…



