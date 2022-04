Arabie saoudite. Quatre Ouïghour·e·s, dont une adolescente âgée de 13 ans, risquent d’être expulsés et torturés en Chine

par Amnesty International

Les autorités saoudiennes doivent libérer immédiatement quatre Ouïghour·e·s – dont une adolescente de 13 ans et sa mère – qui risquent fort d'être conduits dans des camps d'internement répressifs s'ils sont renvoyés en Chine, a déclaré Amnesty International le 4 avril 2022, craignant que l'expulsion du groupe ne soit déjà en train d'être planifiée. Buheliqiemu Abula et sa […]



