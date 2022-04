Ukraine. Des crimes de guerre attribués aux forces russes à Boutcha doivent donner lieu à des enquêtes

par Amnesty International

Après que les forces russes ont, selon certaines informations, commis des crimes de guerre contre des civil·e·s à Boutcha, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré : « Les informations en provenance de Boutcha font état de crimes de guerre relevant de pratiques bien établies, parmi lesquels figurent des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture,



