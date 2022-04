Canada : La détention d’immigrants porte atteinte aux droits humains

par Human Rights Watch

(Ottawa) – La pratique du Canada consistant à placer des immigrants en détention dans des prisons provinciales n’est pas conforme aux normes internationales relatives aux droits humains et leurs conditions d’incarcération pourraient violer les contrats entre le gouvernement fédéral et les autorités provinciales portant sur la détention d’immigrants, ont déclaré Human Rights Watch et Amnistie internationale aujourd’hui. Les deux organisations ont en effet publié un exposé juridique de cette pratique à l’occasion de la Journée canadienne des droits des réfugiés. Les contrats conclus entre le gouvernement…



