Ukraine : Crimes de guerre présumés dans les zones contrôlées par la Russie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des véhicules blindés russes, partiellement détruits et calcinés, photographiés dans une rue de Bucha, au nord-ouest de Kiev, en Ukraine, le 4 mars 2022. © 2022 Aris Messinis/AFP via Getty Images (Varsovie, le 3 avril 2022) – En Ukraine, Human Rights Watch a documenté plusieurs incidents de violations des lois de la guerre par des forces militaires russes à l’encontre de civils dans les zones sous occupation de Tchernihiv, Kharkiv et Kiev. Parmi ces incidents figurent notamment des viol répétés ; des exécutions sommaires, de six hommes dans un cas, et d’un autre…



