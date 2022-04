Ukraine : Des abus potentiels contre des prisonniers de guerre constitueraient un crime de guerre

par Human Rights Watch

(New York, le 31 mars 2022) – L’Ukraine devrait garantir une enquête efficace sur les allégations d’abus commis par des combattants ukrainiens à l’encontre de prisonniers de guerre russes, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Si cela est confirmé, le fait de frapper des combattants capturés et de leur tirer dans les jambes constituerait un crime de guerre, et l’Ukraine doit démontrer qu’elle a la capacité et la volonté de prévenir et de sanctionner les violations graves du droit international humanitaire. Des vidéos publiées en ligne tôt dans la journée du 27 mars 2022 semblent montrer des…



