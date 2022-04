Sri Lanka. Les autorités doivent respecter le droit des personnes à manifester

par Amnesty International

Réagissant aux arrestations et à la force illégale auxquelles les autorités sri-lankaises ont récemment recouru contre des manifestant·e·s, rassemblés devant le domicile du président Gotabaya Rajapaksa pour protester contre la crise économique dans le pays, la directrice régionale pour l'Asie du Sud à Amnesty International, Yamini Mishra, a déclaré : « Les autorités sri-lankaises ne doivent pas […]



