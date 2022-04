L’acharnement judiciaire contre les journalistes birmans s’intensifie dangereusement

par DBastard

ActualitésAu lendemain d’une démonstration de force massive de l'armée birmane, dont le chef a promis d’“anéantir” toute forme d'opposition, Reporters sans frontières (RSF) dresse la longue liste des arrestations et condamnations de journalistes en seulement trois semaines, du 10 au 23 mars, et demande la libération inconditionnelle de tous ceux emprisonnés dans le pays.La litanie des arrestations et des condamnations à la prison semble sans fin.



