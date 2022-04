Syrie. Une nouvelle loi contre la torture passe sous silence des décennies de violations des droits humains

par Amnesty International

En réaction à l'information selon laquelle le président syrien Bachar el Assad a promulgué une nouvelle loi anti-torture qui ne s'applique pas à la décennie écoulée, marquée par les actes de torture, d'autres formes de mauvais traitements et les exécutions extrajudiciaires perpétrés par les forces syriennes de sécurité, Lynn Maalouf, directrice adjointe pour le Moyen-Orient



