Turquie. Le procès du meurtre de Jamal Khashoggi ne doit pas être transféré en Arabie saoudite

par Amnesty International

À la suite de la demande du procureur chargé des poursuites contre 26 ressortissants saoudiens inculpés du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en vue d'obtenir la suspension de leur procès par contumace et son transfert en Arabie saoudite, Tarik Beyhan, directeur des campagnes pour la Turquie à Amnesty International, a déclaré : « Si la demande du procureur […]



