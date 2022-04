Ukraine. Les tactiques de guerre d’assiègement adoptées par la Russie tuent illégalement des civil·e·s – Nouveaux témoignages et enquêtes

par Amnesty International

Les tactiques de guerre de siège mises en œuvre par l’armée russe en Ukraine, émaillées d’incessantes attaques menées sans discrimination contre des zones densément peuplées, tuent illégalement des civil·e·s dans plusieurs villes, a déclaré Amnesty International le 1er avril 2022 à la suite de nouvelles investigations menées sur le terrain. Pour la première fois, les enquêteurs […] The post Ukraine. Les tactiques de guerre d’assiègement adoptées par la Russie tuent illégalement des civil·e·s – Nouveaux témoignages et enquêtes appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet