Ukraine : Les habitants de Tchernihiv manquent de biens essentiels

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une rue de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, parsemée de débris et d’éclats de verre à la suite de frappes russes ayant endommagé des immeubles résidentiels et brisé des fenêtres. Fin mars 2022, les habitants n’avaient qu’un accès très limité à l'eau courante, à l'électricité ou au chauffage, suite à l'intensification des attaques russes. © 2022 Privé (Kiev, le 31 mars 2022) – Les habitants de Tchernihiv, dans le nord de l’Ukraine, n’ont qu’un accès limité à l’eau courante, à l’électricité ou au chauffage depuis début mars 2022, lorsque les forces russes ont…



