Guerre en Ukraine : RSF appelle Tik Tok et les autres plateformes à réguler leurs algorithmes

par paulinea

ActualitésMalgré ses promesses, TikTok laisse prospérer les contenus fallacieux et mensongers, selon une étude réalisée par NewsGuard. Reporters sans frontières (RSF) en appelle à la responsabilité des plateformes et de Tik Tok en particulier.Qui imaginerait trouver sur TikTok, cette plateforme joyeuse et fantaisiste, une vidéo marquée d’un



Lire l'article complet