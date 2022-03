Singapour. La reprise des exécutions après plus de deux ans d’interruption ne réglera pas le problème de la criminalité liée aux stupéfiants

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles le gouvernement de Singapour a exécuté Abdul Kahar bin Othman le 30 mars, Rachel Chhoa-Howard, chercheuse sur l’Asie du Sud-Est à Amnesty International, a déclaré : « Alors que deux années s’étaient écoulées sans aucune exécution, la pendaison d’Abdul Kahar bin Othman, condamné à la peine de mort de manière obligatoire […] The post Singapour. La reprise des exécutions après plus de deux ans d’interruption ne réglera pas le problème de la criminalité liée aux stupéfiants appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet