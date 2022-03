Libye. La milice financée par l’État responsable d’une exécution extrajudiciaire à Misratah doit être amenée à rendre des comptes

par Amnesty International

Une vidéo montrant une exécution extrajudiciaire menée par la Force d’opérations conjointes (Joint Operations Force – JOF), une milice financée par l’État également connue sous le nom d’al Moshtaraka, rappelle les conséquences meurtrières de l’impunité dont jouissent les milices et les groupes armés en Libye, a déclaré Amnesty International le 31 mars 2021. Le Laboratoire de […] The post Libye. La milice financée par l’État responsable d’une exécution extrajudiciaire à Misratah doit être amenée à rendre des comptes appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet