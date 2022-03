Russie. Les autorités lancent une chasse aux sorcières contre toutes les personnes exprimant des opinions antiguerre

par Amnesty International

Les autorités russes ont lancé une véritable chasse aux sorcières en instrumentalisant le système judiciaire du pays pour poursuivre les manifestant·e·s antiguerre et les détracteurs et détractrices influents qui expriment leur opposition à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré Amnesty International mercredi 30 mars 2022, un mois après le début de la répression.



