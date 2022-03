Égypte. Il faut libérer neuf coptes détenus pour avoir voulu rebâtir une église

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes doivent libérer immédiatement neuf chrétiens coptes, arrêtés arbitrairement après avoir manifesté pacifiquement pour dénoncer le fait que les autorités refusaient la reconstruction d'une église détruite par un incendie il y a plus de cinq ans, a déclaré Amnesty International ce mercredi 30 mars. Le 30 janvier 2022, les forces de sécurité égyptiennes ont arrêté



