Quel mode de scrutin pour quelle démocratie ?

Dans nos démocraties représentatives, celles et ceux qui vont agir au nom du peuple sont désignées par le vote. L’acte de vote et son résultat dépendent du mode de scrutin. Sa légitimité – et par là même, celle des élus – repose avant toute chose sur l’acceptation par tous les électeurs de ses propriétés.Les chercheurs connaissent bien les propriétés des différents modes de scrutin . Il y a déjà plus de deux siècles que les travaux des deux académiciens français, Borda et Condorcet, ont mis au jour la…