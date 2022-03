Afghanistan : Les systèmes de données biométriques mettent en danger de nombreux Afghans

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un militaire américain prenait l’empreinte digitale d’un homme en Afghanistan, en 2010. © 2010 AP Photo/Julie Jacobson Les talibans ont pris le contrôle de systèmes informatiques contenant des données biométriques sensibles que les gouvernements occidentaux fournisseurs d’aide ont abandonnés en Afghanistan en août 2021, ce qui met en danger des milliers d’Afghans, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Ces systèmes numériques d’identification et de rémunération contiennent les données personnelles et biométriques de nombreux Afghans, dont des scans de l’iris…



