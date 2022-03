Gabriel : « Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur et au fond d’un trou noir ? »

Certainement rien. Du vide, rien que du vide. Mais que se passe-t-il si un quelque chose tombe dans le trou noir ? Y a-t-il quelque chose de plus à l’intérieur du trou ? Eh bien non. C’est là que le mystère s’épaissit : cela ne fait rien de plus à l’intérieur, car à l’intérieur il y a toujours le vide. Mais comment est-ce possible ? C’est que les trous noirs ont bien des secrets…Imaginons un spationaute perdu… Il a enlevé son pilotage automatique et il fait aller sa fusée droit vers un des plus gros trous noirs jamais vus, un qui ferait la taille du système solaire. Il fonce doit dessus,…