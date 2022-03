Mazeppa, héros de la nation ukrainienne magnifié par lord Byron

On laissera aux historiens, dont je ne suis pas, le soin de débattre de la place occupée par Ivan Stepanovitch Mazepa (1639-1709) dans l’histoire de la Russie comme dans celle de l’Ukraine. Une place des plus controversées, « sujette à caution », a-t-on dit . Et en tout point dépendante de l’endroit où se fixe le curseur : traître, aux yeux des Russes, héros national selon les Ukrainiens, Mazepa fut un véritable Janus bifrons. Né sur la rive occidentale du Dniepr, il tenta un moment, mais c’était déjà trop tard, de conclure une…