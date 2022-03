Singapour. Des craintes quant à des exécutions qui pourraient avoir lieu dès le 30 mars après deux années sans aucune pendaison

par Amnesty International

En réaction au rejet de l'appel portant sur la peine de mort prononcée contre le ressortissant malaisien Nagaenthran Dharmalingam et à l'exécution imminente d'Abdul Kahar bin Othman à Singapour, Rachel Chhoa-Howard, chercheuse sur l'Asie du Sud-Est à Amnesty International, a déclaré : « Un homme condamné à la peine de mort de manière obligatoire pour des […]



