Amériques. La défense des droits humains sous le feu des attaques dans une région durement touchée par la pandémie

par Amnesty International

Au lieu de tenter de remédier aux profondes inégalités socioéconomiques afin de favoriser un redressement équitable de la situation à la suite de la pandémie de COVID-19, les États des Amériques ont attaqué de façon incessante la défense des droits humains, prenant pour cibles des manifestant·e·s pacifiques, des journalistes, des défenseur·e·s des droits humains et […]



