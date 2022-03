Faits et chiffres. Les droits humains dans les Amériques en 2021-22

par Amnesty International

La région des Amériques reste celle qui présente le bilan le plus lourd en ce qui concerne la pandémie de COVID-19, avec plus de 2,6 millions de décès confirmés à la date du 10 mars 2022 (OMS). Les États-Unis comptabilisaient plus de 78 millions de cas confirmés et 954 000 décès attribués au Covid-19 à la date du 10 mars 2022, […] The post Faits et chiffres. Les droits humains dans les Amériques en 2021-22 appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet